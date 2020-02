Lothar Matthäus tippt auf hohen Bayern-Sieg gegen RB Leipzig: Nagelsmann-Elf "ohne Kopf"

Der Tabellenführer empfängt den Tabellenzweiten: Am Sonntag (18 Uhr) kommt es zum Topspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Beide Teams trennt nur ein Punkt. Trotz der spannenden Ausgangsposition geht Lothar Matthäus jedoch von einer einseitigen Partie aus. Der Sky-Experte schätzt die Leipziger, die in dieser Rückrunde noch kein Spiel gewonnen haben, als deutlich schwächer ein. "Aktuell würde mich alles andere als ein deutlicher Bayern-Sieg sehr wundern", schreibt Matthäus in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender. "Ich sehe nicht, wie Leipzig in der jetzigen Verfassung gegen die Kompaktheit, Aggressivität und Klasse der Bayern bestehen will."

Und den Grund für seinen Tipp liefert Matthäus direkt hinterher: "Leistungskurve, Spielfreude, Dominanz, Selbstbewusstsein, Ansporn, Zusammenhalt und Organisation auf dem Platz. In all diesen Punkten ist Bayern momentan klar im Vorteil gegenüber RB", urteilt der ehemalige Bayern-Kapitän. So spiele das RB-Team von Trainer Julian Nagelsmann in dieser Rückrunde bisher "ohne Kopf und klares Konzept".

Matthäus vermisst "klares Konzept" bei RB Leipzig

Leipzig war mit einer 0:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt ins neue Jahr gestartet, eine Woche später folgte ein 2:2 im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach - nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand und trotz Überzahl. "Auch mit einem Mann mehr und deutlich mehr Spielanteilen waren sie nicht in der Lage, mit spielerischen Mitteln gegen Gladbach zu zwingende Torchancen zu kommen", analysiert Matthäus. "Der Mannschaft fehlt es an Rhythmus. Ich vermisse auch das klare Konzept, das sie schon mal hatten."

Matthäus lobt FC Bayern vor Leipzig-Spiel: "Wird schwer, Bayern von Meisterschaft abzubringen"

Der Rekordnationalspieler macht dies an einem Mangel an Typen in Leipzig fest: "Ich denke vor allem an Orban, Kampl, Poulsen und Forsberg. Sie stehen aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in der RB-Elf. Alles Neue braucht Zeit und es geht eben nicht von heute auf morgen, dass Spieler wie Olmo oder Schick die Mannschaft anführen."

Bei Leipzig-Gegner Bayern sei dagegen "das Zusammenspiel zwischen Trainer und Team" laut Matthäus "perfekt". FCB-Trainer Hansi Flick würde zuletzt formschwache Spieler wie Jerome Boateng und Thiago konstant besser machen: "Ein Miteinander auf dem Platz und kaum negative Schlagzeilen. So wird es verdammt schwer, Bayern von der achten Meisterschaft in Folge abzubringen", meint der Sky-Experte.

