Matthäus erneuert Weltfußballer-Forderung für Lewandowski - Flick "einer der besten Trainer der Welt"

Die beste Mannschaft Europas heißt FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister hat sich mit dem Finalsieg in der Champions League gegen Paris St. Germain (1:0) zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokalsieg und eben der Königsklasse gesichert. Für Sky-Experte Lothar Matthäus ist der Bayern-Erfolg "einfach großartig und sensationell", wie der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne für den Bezahlsender schreibt. Vor allem der Trainer bekommt ein Sonderlob: "Spätestens nach diesem Sieg ist klar: Hans-Dieter Flick ist einer der besten Trainer der Welt", adelt Matthäus seinen ehemaligen Teamkollegen.

Matthäus: Flick-Leistung ist "unvorstellbar"

Der Weltmeister von 1990 zeigt sich vollends begeistert vom FC Bayern unter Flick: "Was er und sein Team aus dieser Mannschaft in neun Monaten gemacht haben, ist unvorstellbar und ganz, ganz groß. Mir fallen langsam keine Superlative mehr ein, um Hansis Leistungen und die ganzen Rekorde dieser Mannschaft zu beschreiben", so Matthäus. Und tatsächlich: Flick hat es nach der Ablösung von Niko Kovac im November geschafft, die Leistung zu normalisieren – und dann sogar einen beispiellosen Erfolgslauf hingelegt. "Die Bayern haben jedes Champions-League-Spiel in dieser Saison gewonnen und außerdem auch die letzten 30 Spiele siegreich bestritten. Beides gab es noch nie. Was soll man da noch sagen? Welches Lob soll ich mir da noch einfallen lassen?", fragte der ehemalige Weltfußballer.

Was Matthäus ganz sicher weiß: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski soll Weltfußballer werden. "Für mich gibt es über das ganze Jahr gesehen keinen besseren", sagte die deutsche Fußball-Legende erst kürzlich der Zeitung Die Welt. Nun erneuert Matthäus seine Forderung charmant: "Torschützenkönig in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Weltfußballer Lewandowski. Punkt", schreibt der TV-Experte. "Wenn man gesehen hat, was dieser Pokal für diesen herrlichen Mittelstürmer bedeutet, wie er ihn angesehen hat, wie er sich gefreut hat, was er alles dafür gegeben und geopfert hat, weiß man, was es ihm bedeutet." Lewandowski habe den Erfolg in der Champions League "und den Titel als bester Fußballer der Welt einfach nur verdient", so Matthäus.

Lothar Matthäus über Manuel Neuer: "Ist und bleibt der beste Torwart auf diesem Planeten"

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist unklar, wann die FIFA den Preis für den Weltfußballer vergibt. Die ursprünglich für den 21. September geplante Gala in Mailand ist abgesagt worden. Ende Juli hatte ein Sprecher des Weltverbands gesagt, man prüfe "verschiedene Optionen, in welcher Form wir etwas durchführen würden“. Laut Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, ebenfalls ein großer Lewandowski-Befürworter, soll der Titel aber auf jeden Fall vergeben werden, wie ihm FIFA-Präsident Gianni Infantino bestätigt hätte. Die französische Sportzeitschrift France Football verzichtet erstmals in der Geschichte auf die Vergabe des Ballon d'Or. Seit 2016 vergibt die Zeitschrift den Goldenen Ball wieder ohne die FIFA, die seitdem den Weltfußballer wie bereits vormals in kompletter Eigenregie kürt.