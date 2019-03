Bericht: So wird Löw auf die Kritik des FC Bayern am Weltmeister-Rauswurf reagieren

Auch fast eine Woche nach seiner Entscheidung, Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng aus der Nationalmannschaft auszusortieren, sieht Bundestrainer Joachim Löw sich harscher Kritik ausgesetzt. Vor allem der FC Bayern München, bei dem die nunmehr ehemaligen Nationalspieler aktiv sind, fuhr zur Verteidigung seines Trios schwere Geschütze auf: Nicht nur die Spieler selbst äußerten sich tief getroffen und gekränkt, auch Nationalspieler Joshua Kimmich und Präsident Uli Hoeneß kritisierten den Weltmeistertrainer ungewöhnlich deutlich.

Hoeneß kündigte im Anschluss an das Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool eine Art Abrechnung mit Löw an - die schon am Mittwochabend Schlagzeilen machen könnte. Kimmich betonte, die Ausbootung der verdienten Weltmeister sei "Spielersicht in der Art und Weise nicht okay", sie hätten "einen anderen Abgang verdient" gehabt.

Reaktion auf Kimmich beim DFB-Länderspiel in Wolfsburg?

Darf ein aktiver Nationalspieler eine Entscheidung des Bundestrainers so scharf kritisieren? Wie die Bild berichtet, plant Löw bereits seine Reaktion - auf Kimmich wie auch - zumindest mittelbar - auf die noch drohende Attacke von Bayern-Boss Uli Hoeneß, der für wortreiche Generalabrechnungen berühmt-berüchtigt ist. Der Bundestrainer wird seine Erklärung nach eigenen Angaben in naher Zukunft erklären.

Was Kimmich angeht, so will Löw die Nicht-Nominierung von Müller, Boateng und Hummels vor dem anstehenden Länderspiel in der kommenden Woche gegen Serbien in Wolfsburg ansprechen - nicht mit dem 24-Jährigen allein, sondern im Kreise der gesamten Mannschaft, die Löw am 15. März benennt - erstmals ohne die vertrauten Namen Hummels, Müller und Boateng.

Löw will sich "bei Gelegenheit" zur Ausbootung der drei Weltmeister äußern

Wer sie ersetzt, ist noch offen. Wahrscheinlich ist, dass neben Niklas Süle auch Matthias Ginter und Antonio Rüdiger mehr Verantwortung übernehmen werden. Löw könnte zudem Niklas Stark von Hertha BSC nominieren, den er am Wochenende beim 1:2 gegen Freiburg beobachtete. "Ich verschwende keine Gedanken daran, was irgendwann mal sein kann. Wir leben im Hier und Jetzt, da denke ich nicht an ein DFB-Casting", betonte der 23-Jährige zuletzt im SPORTBUZZER.

Auch auf die angekündigten Worte von Hoeneß wird Löw zumindest indirekt reagieren, wie er der Bild bestätigte. "Im Moment sage ich erstmal nichts dazu", betonte der Bundestrainer am Rande der Partie in Freiburg im Bezug auf die Demission der drei Weltmeister. "Bei Gelegenheit dann schon. Nächste Woche mal, aber jetzt nicht." Bislang wurden ausführlich keine Gründe für das Ausscheiden von Müller, Hummels und Boateng kommuniziert.

