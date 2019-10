Lucas Hernandez über Transfer zum FC Bayern: Darum hätten mich 90 Prozent der Vereine nicht gekauft

Hernandez sieht beim FC Bayern größere Titelchancen

In Madrid habe er eigentlich alles gehabt, "was ich brauchte. Mir ging es dort gut", so Hernandez, "aber am Ende habe ich alles auf den Tisch gelegt, ich dachte darüber nach, sprach mit meiner Familie. Es war für mich der richtige Zeitpunkt, mein Leben, meine Stadt, meine Kultur und mein Land zu ändern, etwas anderes zu sehen." Beim deutschen Rekordmeister sehe er zudem gute Chancen, mehr Titel zu gewinnen. „Es ist eine wahre Verbesserung, wenn man zu Bayern geht. Ich wollte auch einen Schritt nach vorne machen. Mit meinem Wechsel zu Bayern trete ich einem der besten Klubs der Welt bei. Ich wollte mich etwas unter Druck setzen“, erklärte der Franzose.