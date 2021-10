Bevorstehende Gerichtsverhandlung: So plant Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit Lucas Hernández

Bayern-Profi Lucas Hernández sorgte während der Länderspielpause für Schlagzeilen. Zuerst feierte er den Gewinn der Nations League mit Frankreich. Einen Tag später wurde bekannt, dass das 32. Madrider Strafgericht eine sechsmonatige Haft gegen den Abwehrspieler des Rekordmeisters angeordnet hat. 2017 hatte er ein Kontaktverbot gegenüber seiner jetzigen Ehefrau missachtet. Am Dienstag soll er in Madrid vor Gericht erscheinen, einen Tag später steht in der Champions League das Gruppenspiel bei Benfica Lissabon an.

