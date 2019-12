Lucas Hernandez spricht über Probleme unter Kovac - und wünscht sich Griezmann beim FC Bayern

Abwehrspieler Lucas Hernandez hat rund einen Monat nach dem Aus von Niko Kovac beim FC Bayern einen kleinen Einblick in das Verhältnis zwischen den Spielern und dem entlassenen Trainer gegeben. "Er ist ein großartiger Trainer, dem ich alles Gute wünsche. Leider hat am Ende die Chemie zwischen ihm und der Mannschaft nicht mehr gestimmt", sagte der französische Weltmeister einem Bericht von Spox und Goal zufolge beim FCB-Fanclubtreffen am Sonntag in Adelzhausen.