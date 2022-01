FC Bayern bestätigt: Verteidiger Lucas Hernandez nach Quarantäne zurück im Training

Der FC Bayern kann zeitnah wieder auf Lucas Hernandez setzen. Der französische Nationalspieler des deutschen Rekordmeisters absolvierte nach abgeschlossener Corona-Quarantäne eine Trainingseinheit an der Säbener Straße in München. "Nachdem er das Aufwärmen und einige Passübungen beim Spielersatztraining mitmachte, trainierte der 25-jährige Verteidiger anschließend individuell weiter", teilte der FC Bayern am Sonntag mit.

