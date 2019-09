Lucas Hernandez spricht nach Transfer zum FC Bayern offen: So gehe ich mit der Rekord-Ablöse um

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Bayern-Neuzugang Hernandez: "Ich versuche, mich nicht unter Druck zu setzen"

Dennoch versucht Hernandez, das nicht zu nah an sich heran zu lassen - und die 80 Millionen einfach auszublenden . "Ich versuche, mich selbst nicht unter Druck zu setzen. Heutzutage müssen wir mit solchen enormen Summen im Fußball leben." Hernandez war einer von insgesamt sechs Spielern, die der FCB im Sommer verpflichtete. Außerdem kamen Weltmeister-Kollege Benjamin Pavard, Gladbach-Youngster Michael Cuisance, Barcelonas Superstar Philippe Coutinho, der kroatische Routinier Ivan Perisic und Ex-HSV-Juwel Fiete Arp an die Säbener Straße.

Das Ziel der Münchner ist klar: In allen drei Wettbewerben, also Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League, auf Titelkurs zu sein. Hernandez, der nach seinem Transfer noch operiert wurde und erst kurz vor Saisonstart einsatzbereit war , sieht sich inzwischen "fast bei 100 Prozent" und "genau im Zeitplan". Er habe "wie verrückt gearbeitet, dass ich wieder spielen kann. Jetzt will ich den Verein und die Fans nicht enttäuschen."

In seinen ersten Spielen für die Münchner deutete der 23-Jährige bereits sein enormes Potenzial an. Weltmeister Jerome Boateng verdrängte er auf die Bank, Hernandez ist bereits an der Seite von Niklas Süle gesetzt in der Viererkette des FCB. Den deutschen Rekordmeister bezeichnete Hernandez jüngst als "einen der fünf größten Klubs der Welt" und verriet: "Die Mannschaft hat es mir sehr einfach gemacht." Zum Start gab es einen 3:0-Auswärtssieg auf Schalke, anschließend gar ein 6:1 gegen Mainz 05.