Zorc und Eberl äußern sich: So reagieren die Bayern-Verfolger auf den Hernandez-Transfer

Mit einer Mischung aus Zurückhaltung und Respekt haben die Bayern-Verfolger Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach auf den 80-Millionen-Transfer von Lucas Hernandez nach München reagiert. BVB-Sportdirektor Michael Zorc ließ sich auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga -Spiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg nur zu einem einzigen Satz bewegen. "Jeder Klub hat seine eigene Transferpolitik", sagte der Manager und lächelte. Die höchste bisher von den Dortmundern gezahlte Ablöse waren 30 Millionen Euro für Andre Schürrle, der im Sommer 2016 aus Wolfsburg kam.

Klubchef Hans-Joachim Watzke hatte zuletzt allerdings erklärt, dass er sich auch einen 120-Millionen-Transfer beim BVB vorstellen könne . Voraussetzung: Der Verein müsste zuvor durch einen Verkauf eines anderen Stars eine ähnliche Summe erlöst haben. Die Bayern verfolgen in diesem Sommer hingegen eine andere Philosophie und sind für den angekündigten Umbruch im Kader bereit, auch ohne üppige Transfereinnahmen weitere kostspielige Verpflichtungen zu tätigen .

Eberl: "Wir sind Lichtjahre vom FC Bayern entfernt"

Eine Situation, von der die Gladbacher nach Angaben von Manager Max Eberl weit entfernt sind. "Das sind Zahlen, die für uns utopisch sind. Davon können wir in Mönchengladbach nur träumen“, kommentierte Borussias Sportdirektor den Hernandez-Deal am Donnerstag: "Da sind wir Lichtjahre vom FC Bayern entfernt." Eberl weiter: "Neben dem FC Bayern gibt es in Europa nur acht oder neun Mannschaften, die solche Grenzen sprengen können."