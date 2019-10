Zoff um Lucas Hernandez: Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt schreibt Brief an Franzosen

Im Zoff um die Nominierung von Lucas Hernandez für die französische Nationalmannschaft hat sich nun offenbar auch Bayern-Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt aktiv eingeschaltet. Wie die Bild und die tz berichten, habe der Mediziner seinen Kollegen von der "Equipe Tricolore" schriftlich mitgeteilt, dass er von einem Einsatz des Abwehrspielers am EM-Qualifikationsspiel am Freitagabend in Island dringend abrate. Müller-Wohlfahrt befürchtet, dass sich der Rekordeinkauf der Münchner erneut am operierten Knie verletzten könnte, da das Gelenk aufgrund der noch nicht komplett aufgebauten Muskulatur ungenügenden Halt habe.