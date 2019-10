Schock für FC Bayern: Lucas Hernandez muss operiert werden - Hinrunden-Aus droht

FC Bayern: Diagnose bei Lucas Hernandez da - Franzose muss operiert werden

Der FC Bayern teilte auf seiner offiziellen Homepage das Ergebnis der MRT-Untersuchung mit: So habe sich die erste Diagnose von FCB-Vereinsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in Athen bestätigt . Hernandez zog sich beim unglücklichen Zusammenprall mit Olympiakos-Profi Omar Elabdellaoui eine Teilruptur des Innenbandes am rechten Sprunggelenk zu.

Hernandez hat wegen eine Knie-Operation bereits einige Bayern-Spiele verpasst

Hernandez hatte zuletzt bereits angeschlagen pausiert und wegen Problemen an dem im Frühjahr operierten Knie zwei Bayern-Spiele verpasst. Trotz Protesten des Vereins musste er zur französischen Nationalmannschaft reisen und kam dort im Spiel gegen die Türkei sogar 90 Minuten zum Einsatz. Deshalb erneuerte Salihamidzic am Dienstag in Griechenland seine Kritik am französischen Verband. Er sei „ein bisschen verärgert“ über den Umgang mit der Thematik, sagte der Sportdirektor. Die neue Verletzung hänge nicht nur am Piräus-Spiel. Er wolle „da keinem die Schuld geben“, aber man hätte der Bayern-Einschätzung vor den Länderspielen vertrauen sollen.