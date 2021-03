Bericht: FC Bayern in "weit fortgeschrittenen Verhandlungen" mit Real-Profi Lucas Vazquez

Der 29-jährige Spanier steht bei den Königlichen nur noch bis Sommer unter Vertrag. Seinen Marktwert schätzt das Portal transfermarkt.de auf 15 Millionen Euro. Die bisher geführten Vertragsgespräche mit Real seien "geplatzt". Die Madrilenen seien laut Diario AS nicht bereit, das Angebot finanziell nachzubessern. Dabei ist der neunfache spanische Nationalspieler im Team von Zinedine Zidane gesetzt. Vazquez kam in dieser Saison auf der rechten Seite schon überall zum Einsatz - zuletzt vermehrt als Rechtsverteidiger. Und diese Flexibilität gefalle dem FC Bayern.

Der FC Bayern und Lucas Vazquez befinden sich offenbar in Gesprächen über eine gemeinsame Zukunft ab Sommer. Wie die spanische Zeitung Diario AS berichtet, seien die Verhandlungen zwischen den Münchnern und dem flexible einsetzbaren Spieler von Real Madrid "sehr weit fortgeschritten". Bereits in den kommenden Tagen könne es dem Bericht zufolge eine Entscheidung geben.

Beim FC Bayern ist die Konkurrenz auf der rechten Seite groß. In der Defensive ist aktuell Benjamin Pavard gesetzt, in der Offensive bieten Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman auf den Außenpositionen Trainer Hansi Flick einige Option. Doch in der Abwehr konnte Oktober-Neuzugang Bouna Sarr als Backup von Pavard noch nicht überzeugen. Vazquez käme für einen Platz in der Defensive oder auch Offensive der Münchner infrage.