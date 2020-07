FC Bayern macht Kouassi-Transfer perfekt – Salihamidzic: "Eines der größten Talente in Europa"

Am Dienstag absolvierte er noch seinen Medizincheck beim FC Bayern München – jetzt ist der Transfer perfekt: Der deutsche Meister hat sich mit dem französischen Junioren-Nationalspieler Tanguy Kouassi verstärkt. Der Innenverteidiger wechselt ablösefrei von Paris St.-Germain an die Isar und unterschrieb beim FCB einen Vertrag bis 2024.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir Tanguy Nianzou Kouassi für den FC Bayern gewinnen konnten", sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Stellungnahme. "In unseren Augen ist er eines der größten Talente in Europa. Seine Topposition ist Innenverteidiger, aber er kann auf mehreren Positionen spielen. Wir sind sicher, dass er bei uns eine große Karriere machen wird und eine absolute Verstärkung ist."