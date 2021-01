Bayern-Aufstellung gegen Mainz 05 fix: Flick ersetzt Coman mit Sané – Dantas erstmals im Kader

Hansi Flick blickt beim FC Bayern München nach der kurzen Weihnachtspause dem Jahresauftakt in der Bundesliga gegen den Tabellenvorletzten FSV Mainz 05 (18 Uhr/Sky) optimistisch entgegen. "Jeder brennt auf den Start. Die Mannschaft will einen guten Start ins Jahr 2021", sagte der Trainer des Triple-Siegers. Die Aufbruchstimmung beim Konkurrenten, die vor dem Jahreswechsel die Rückkehr von Christian Heidel als Sportvorstand und Ex-Trainer Martin Schmidt als Sportdirektor eingetütet haben, soll die Rückkehr an die Tabellenspitze nicht verhindern. Dort steht aktuell RB Leipzig nach dem 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart.

