Machtdemonstration im Titelkampf: Überragender FC Bayern zerlegt Mainz

Der FC Bayern München tut was für das Torverhältnis: Der Rekordmeister hat im Heimspiel mit dem 1. FSV Mainz 05 über 90 Minuten Katz' und Maus gespielt und auch in der Höhe verdient mit 6:0 (3:0) gewonnen. Überragender Mann beim FCB, der sich mit der Machtdemonstration wieder an die Spitze der Bundesliga setzte (der punktgleiche BVB hatte am Samstag mit dem 3:2 bei Hertha BSC vorgelegt) und eine starke Reaktion nach dem Champions-League-Aus gegen Liverpool zeigte, war James Rodriguez. Der Kolumbianer schnürte seinen ersten Dreierpack in Deutschland. Für den FCB war nach dem Sieg gegen Wolfsburg es bereits das zweite 6:0 in Folge in der Bundesliga.