Bundesliga kompakt: FC Bayern vergibt ersten Meister-Matchball, Haaland schießt BVB an Wolfsburg ran

Mainz 05 - FC Bayern 2:1 (2:0)

Die Korken knallen in Mainz - aber nicht weil Bayern vorzeitig seine 31. Meisterschaft feiert, sondern weil der FSV den Rekordmeister besiegt und drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg holt. Mit 34 Punkten haben die Mainzer jetzt fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das 1:0 für die Mainzer fällt schon nach drei Minuten, dank der Mithilfe von Keeper Manuel Neuer. Jonathan Burkhardt zieht aus der Drehung von der Strafraumkante ab, Neuer sieht alles andere als glücklich aus und reagiert zu spät. Die Bayern schaffen es anschließend nicht, Mainz in Verlegenheit zu bringen. Im Gegenteil: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld erhöht Robin Quaison per Kopf auf 2:0 (37.). Wer jetzt an wütende Bayern in der zweiten Halbzeit denkt, wird enttäuscht. Dem Rekordmeister fällt nicht viel ein, Lewandowski & Co. haben so gut wie keine Chance. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit trifft Lewandowski zum Anschluss, zu mehr reicht es nicht mehr. Die Bayern können am Sonntag aber doch noch den Titel holen, wenn Leipzig gegen Stuttgart verliert.

