Manuel Neuer trotz Bayern-Sieg in Köln verärgert: "Leben selbst schwer gemacht"

Der Sieg des FC Bayern München beim 1. FC Köln hatte historische Dimensionen - beim 4:1 in der Domstadt führten die Münchner schon nach zwölf Minuten mit 3:0. So schnell war das dem Rekordmeister in der Bundesliga-Geschichte noch nie gelungen. Dennoch fand Kapitän Manuel Neuer nach Schlusspfiff auch Anlass zur Kritik. Denn so stark die Leistung seiner Vorderleute in den ersten 45 Minuten war, so sehr ließen die FCB-Stars im zweiten Durchgang nach. Neuer selbst musste mehrfach mit Weltklasse-Paraden eingreifen - etwa gegen Jhon Cordoba und Anthony Modeste.