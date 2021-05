Einblick in internes Abschieds-Ritual: Neuer bedauert Bayern-Abgang von Boateng, Flick & Co.

Mit Bedauern und ein reichlich Wehmut blickt Bayern-Kapitän Manuel Neuer auf die Abgänge seiner langjährigen Weggefährten Jérôme Boateng, David Alaba und Javi Martinez. "Ich habe in meiner bisherigen Karriere nur einen einzigen Titel ohne die Jungs erlebt, den Pokalsieg mit Schalke 2011. Mit Jérôme bin ich 2009 sogar U21-Europameister geworden. Ich kann ihnen nur danken. Sie wissen, dass sie in den vergangenen Jahren hier auch Freunde fürs Leben gefunden haben. Im Fußball wird man sich immer über den Weg laufen und vielleicht auch in der Karriere danach", sagte der Nationaltorhüter in einem Interview auf der Klub-Homepage und sprach auch über den Abschied von Trainer Hansi Flick. Anzeige

"Wir haben seit 2009 zusammengearbeitet, standen auch in der Zeit, als er nicht mehr bei der Nationalmannschaft war und noch nicht bei Bayern begonnen hatte, immer in Kontakt. Wir hatten sehr erfolgreiche Zeiten. An die Arbeit und das Verhältnis zu ihm werde ich auch in Zukunft gerne zurückdenken. Als Kapitän und als Mensch kann ich ihm nur sehr dankbar sein, was er für mich persönlich, den FC Bayern und die Nationalmannschaft getan hat", meinte Neuer, der möglicherweise aber schon bald wieder mit Flick zusammenarbeiten wird. Der scheidende Bayern-Coach gilt als designierter Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw, der sein Amt nach der anstehenden EM abgibt.

Die gemeinsame Zeit mit dem Quartett beim FC Bayern ist jedoch vorbei. Neuer verrät, wie er und das Team sich von Boateng, Flick & Co. verabschiedeten: "Ich habe im Quarantäne-Trainingslager in Grassau eine Rede gehalten für die Spieler, die uns verlassen, und für Hansi Flick. Dabei habe ich Video-Sequenzen gezeigt, die an unsere gemeinsame Zeit erinnert haben. Damit wollte ich einfach zeigen, wie schön die Zusammenarbeit und wie wichtig jede einzelne Persönlichkeit für uns war."

