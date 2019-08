Perisic und Coutinho: FC Bayern startet Transfer-Offensive - Das sagen Manuel Neuer und David Alaba

Der FC Bayern München zog im DFB-Pokal bei Energie Cottbus souverän in die nächste Runde ein. Der SPORTBUZZER zeigt, wie die FCB-Stars in Form waren. ©

Nach dem DFB-Pokal-Spiel gegen Energie Cottbus (3:1) hat sich Kapitän Manuel Neuer zur aktuellen Transfer-Offensive des FCB geäußert. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen guten Kader stehen haben werden" , sagte der Bayern-Keeper in der ARD. Dabei bestätigte Neuer, dass es zuletzt wiederholt einen Austausch mit den Verantwortlichen um Sportdirektor Hasan Salihamidzic gegeben hat. "Darüber haben wir im Vorfeld mit den Verantwortlichen auch gesprochen. Daher war ich mir immer sicher, dass da was passieren wird" , ergänzte der 33-Jährige später.

Alaba: "Vertrauen in Bosse nie verloren"

Grundsätzlich hatte Alaba nie das Gefühl, dass Salihamidzic und Co. ohne weitere Zugänge aus dem Transfer-Sommer gehen werden. Der Österreicher betonte: "Wir haben nie das Vertrauen in unsere Bosse verloren. Es muss und wird aber noch was kommen." Bei der Pokal-Partie in der Lausitz waren "Brazzo" sowie die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge erst gar nicht mitgereist.