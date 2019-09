Bayern-Star Manuel Neuer denkt offenbar an DFB-Abschied nach der EM 2020

Mit mahnenden Worten reagierte Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer zuletzt auf die Aussagen seines Torhüter-Konkurrenten Marc-André ter Stegen. Das Duell um die Nummer eins zwischen den beiden Top-Torhütern könnte sich aber nicht mehr so lange hinziehen. Der 33-Jährige will offenbar im Anschluss an die EM 2020 seine DFB-Karriere beenden.