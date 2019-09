Manuel Neuer spricht über Karriereende und den Kampf ums DFB-Tor: "...irgendwann ist es immer vorbei"

Neuer ist längst eine Institution im deutschen und im internationalen Fußball, hat alles gewonnen. "Ich bin zwar 33 Jahre alt, aber wenn ich auf den Platz gehe, habe ich immer das Gefühl, dass ich noch etwas verbessern kann an meinem Torwartspiel", sagte der Ex-Schalker nun in einem Interview mit der Welt am Sonntag. Trotz zahlreicher Verletzungen denkt Neuer noch nicht ans Karriereende. Er werde extrem gebraucht, sagte der Keeper.

Neuer-Vertrag beim FCB endet 2021: "Ich weiß, dass danach noch etwas kommt"

Neuer begeistert von neuem FCB-Vorstand Kahn: "Er ist seinen Weg gegangen, hat sich weiterentwickelt"

Was nach dem Karriereende wartet, weiß Neuer noch nicht. Ihm imponiert aber offensichtlich, was Oliver Kahn nach dem Ende seiner Laufbahn gemacht hat. Nach zehn Jahren als TV-Experte für das ZDF und Unternehmer wird der Vizeweltmeister von 2002, der selbst 14 Jahre das Tor des FCB hütete, ab 1. Januar 2020 Vorstand beim Rekordmeister. Neuer freut es, "dass auch ehemalige Torhüter nach ihrer Karriere beliebt sind bei Top-Klubs". Das habe er schon bei Ajax-Boss Edwin van der Sar registriert. Über Kahn sagte Neuer: "Ich finde gut, was Oliver Kahn in den vergangenen Jahren gemacht hat. Er hatte etwas Abstand vom Fußball und ist dann seinen Weg gegangen, hat sich weiterentwickelt."