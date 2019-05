Bayern-Keeper Neuer fehlt gegen Frankfurt - Kovac glaubt an Titel: "Wollen Chance nutzen"

Erst zum DFB-Pokal-Finale in Berlin gegen RB Leipzig am 25. Mai soll er wieder im Tor des Rekordmeisters stehen. Auch James Rodriguez wird gegen die Eintracht nicht zur Verfügung stehen. Die Einsätze von Joshua Kimmich, Javi Martínez und Thiago sind weiterhin fraglich.

Die Krankenakte Manuel Neuer: Verletzungen am Fuß haben den Nationaltorwart schon mehrfach zurückgeworfen. Sogar die WM-Teilnahmen 2014 und 2018 waren zwischenzeitlich in Gefahr. Wird der Bayern-Keeper je wieder richtig fit? ©

Neuer fehlt erneut beim Saisonfinale

Auch vor einem Jahr war Neuer beim Saisonfinale verletzt, nahm aber die Meisterschale auf dem Podium als Kapitän entgegen. Von einer Wiederholung und Bayerns siebten Meisterstreich am Stück ist der viermalige Welttorhüter auch jetzt fest überzeugt. An eine Meisterflatter glaubt er nach der beim 0:0 in Leipzig vergebenen ersten Titelchance jedenfalls nicht.

„Ich bin zuversichtlich, dass der Meister FC Bayern heißt“, sagte Neuer. Bei zwei Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund und dem klar besseren Torverhältnis würde dem Rekordmeister im Fernduell mit dem BVB am 34. Spieltag schon ein Unentschieden zum Happy End genügen.