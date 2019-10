FC-Bayern-Keeper Manuel Neuer: Mitleid mit Tottenham nach Macht-Demonstration

Sieben Tore in einem Spiel - und dann auch noch gegen Tottenham Hotspur, dem Champions-League-Finalisten der Vorsaison: Der FC Bayern München hat beim 7:2 (2:1)-Sieg in London so brilliert wie schon lange nicht mehr. "Das war eine Sternstunde, eine Demonstration sondergleichen", fasste Bayern-Trainer Niko Kovac kurz nach Abpfiff bei Sky den großen Erfolg des FCB treffend zusammen. Auch dank Viererpacker Serge Gnabry, der alle vier Treffer in der zweiten Halbzeit erzielte, thronen die Bayern nun an der Spitze der Champions-League-Gruppe B - mit fünf Punkten Vorsprung vor dem vor dem am stärksten einzuschätzenden Rivalen Tottenham (ein Punkt), der aktuell nur Dritter hinter Roter Stern Belgrad (drei Punkte) ist.