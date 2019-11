Kapitän Manuel Neuer nach 1:5-Klatsche gegen Frankfurt: Es wird "sehr unruhig" beim FC Bayern

Manuel Neuer: Es wird "sehr unruhig"

"Ich finde, das hat sich schon ein bisschen abgezeichnet. Das ist jetzt für mich kein Wunder, was hier heute passiert ist. Man hat ja auch das Spiel in Bochum gesehen, deshalb ist es für mich keine Riesenüberraschung, was hier passiert ist", urteilte der 33-Jährige nach dem Spiel und wollte auch die frühe Rote Karte gegen Jerome Boateng in der neunten Minute nicht als Ausrede vorschieben: "Das ist nicht darauf zurückzuführen, dass wir die Rote Karte in der Anfangsphase bekommen haben, sondern einfach dass es nicht läuft. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, wir analysieren es und sprechen Dinge an. Aber es muss sich auf jeden Fall was ändern."