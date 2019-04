Manuel Neuer: Pressekonferenz am Mittwoch - Worüber spricht der FCB-Torwart?

Nach seiner neuerlichen Wadenverletzung will Manuel Neuer in einem Pressegespräch persönlich Auskunft geben. Der FC Bayern lud für den Mittwoch um 12 Uhr zu einem Termin an der Säbener Straße. Der Nationaltorhüter hatte sich zuletzt beim 4:1 in der Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf verletzt. Nachdem ein Muskelfaserriss diagnostiziert worden war, ging der Rekordmeister von einer Zwangspause von rund zwei Wochen aus.

Sorgen beim FC Bayern: Manuel Neuer immer wieder verletzt

Es ist nicht die erste Verletzung von Manuel Neuer in dieser Saison. Schon zu Beginn des Jahres verpasste er wegen eines Skidaumens drei Pflichtspiele. Erst Ende März folgte dann die nächste Verletzungspause (zwei Spiele) wegen Wadenproblemen. In der vergangenen Saison verpasste er wegen seines dritten Mittelfußbruchs sogar einen Großteil der Saisonspiele, wurde zur WM 2018 in Russland aber wieder fit.

Die Krankenakte Manuel Neuer - eine Chronologie Die Krankenakte Manuel Neuer: Verletzungen am Fuß haben den Nationaltorwart schon mehrfach zurückgeworfen. Sogar die WM-Teilnahmen 2014 und 2018 waren zwischenzeitlich in Gefahr. Wird der Bayern-Keeper je wieder richtig fit? ©

Wie lange fällt Manuel Neuer beim FC Bayern wegen seiner neuen Verletzung aus?

Aufgrund seiner neu zugezogenen Verletzung fällt Manuel Neuer mindestens in den zwei Spielen gegen Werder Bremen in der Bundesliga am Samstag und vier Tage danach im DFB-Pokal. Womöglich kommt auch das Spiel in Nürnberg am 28. April für ihn zu früh. Bitter: Gerade in den letzten Spielen vor dem Saisonende benötigt der FC Bayern München seinen Kapitän stärker denn je. Immerhin gibt sich Neuer gelassen: „Ich bin optimistisch im Saisonendspurt wieder im Tor zu stehen“, schrieb der 33 Jahre alte Keeper noch am Montag bei Instagram. Die Bild spekulierte zuletzt, dass Neuer womöglich länger als die von den Bayern verkündeten zwei Wochen ausfallen wird.

Die Bayern kämpfen in einem spannenden Duell mit Borussia Dortmund um den siebten Meistertitel in Serie. Die Entscheidung fällt vermutlich erst in den letzten beiden Partien, wenn Bayern bei den starken Leipzigern gastiert und zum Abschluss Pokalsieger Eintracht Frankfurt empfängt. Ob Manuel Neuer dann wieder im Tor steht?

Manuel Neuer: PK am Mittwoch bereits länger geplant

Ebenfalls spannend: Was wird Manuel Neuer auf der Pressekonferenz am Mittwoch sagen? Tatsache ist, dass die Presserunde mit dem Kapitän schon länger geplant ist. Dass sich Neuer also kurzfristig entschieden hat, sich an die Presse mit einem öffentlichen Statement zu wenden, kann also ausgeschlossen werden.

