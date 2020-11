Manuel Neuer "in der Form seines Lebens": Darum machen mir die Abwehr-Wackler des FC Bayern keine Sorgen

Nachdem der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt war, atmete Manuel Neuer einmal tief durch. Wohl nicht nur, weil ein weiteres Zwischenziel erreicht war. Sondern auch, weil der Torhüter des FC Bayern beim 3:1 gegen RB Salzburg immer wieder gefordert war. Zahlreiche Male musste der Keeper in höchster Not retten und trieb die Angreifer der Österreicher fast schon zur Verzweiflung. "Für mich ist das Wichtigste, Rückhalt für die Mannschaft zu sein", meinte Neuer nach dem Spiel bei Sky und zeigte die gleich Gelassenheit, die ihn auch auf dem Feld auszeichnet. Er gestand aber auch: "Es ist richtig, dass wir zuletzt zu viele Gegentore bekommen und zu viele Chancen zugelassen haben."

"Seit ich Trainer bin, spielt Manu sensationell. Er ist in der Form seines Lebens, wenn man so will. Wenn ein gegnerischer Stürmer auf ihn zukommt, wird es schwierig ein Tor zu machen und das Tor immer kleiner", schwärmte Coach Hansi Flick: "Manu ist ein wahnsinniger Profi, sehr fokussiert auf seinen Job. Deswegen kann er Woche für Woche diese Topleistungen abrufen." Auch wenn sich der Trainer insgesamt zufrieden mit Leistung und Ergebnis zeigte, bemängelte er, dass man sich phasenweise immer wieder auf Neuer verlassen musste. Denn: "Unsere Ballverluste dürfen so nicht passieren, da waren wir etwas zu nachlässig. Manche Dinge sind Unkonzentriertheiten. Da müssen wir anders auf dem Platz stehen gegen eine Mannschaft, die sehr gut presst."