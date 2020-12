Bayern-Keeper Manuel Neuer sorgt sich um Ex-Klub Schalke: "Traurig, Entwicklung mitzuerleben"

Beim FC Bayern könnte es für Manuel Neuer nicht besser laufen. Der zweifache Triple-Sieger verhilft seinem Klub mit Weltklasse-Paraden zu einem Punktgewinn nach dem anderen – in der Bundesliga wie in der Champions League. Sein Ausbildungsverein FC Schalke 04 könnte seine Klasse gut brauchen. Die Königsblauen sind nach der 25. Bundesliga-Niederlage in Folge auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht. Neuer sorgt sich entsprechend um S04. "Ich habe dort 20 Jahre gespielt und bin traurig, diese Entwicklung mitzuerleben", erklärte der 33-Jährige dem Portal t-online.

