Vertragspoker zwischen Manuel Neuer und FC Bayern: Jetzt spricht Uli Hoeneß - Lob für Nübel-Transfer

Seit Monaten verhandeln Manuel Neuer und der FC Bayern München über einen neuen Vertrag - bisher ohne Erfolg. Ein Ergebnis ist noch immer nicht in Sicht. Zuletzt beschwerte sich der Torwart des Rekordmeisters sogar öffentlich über Indiskretionen. Nun hat sich Uli Hoeneß in die Diskussionen eingeschaltet . Im Kicker äußerte der ehemalige FCB-Präsident (heute Mitglied des Aufsichtsrats und Ehrenpräsident) seine Hoffnung, dass der 34 Jahre alte Nationalspieler noch lange bei den Bayern bleibt.

Corona-Lockerungen in Italien: Trainingsstart für Teams der Serie A am 18. Mai möglich

Infektionszahlen in Japan steigen an: Austragung der Olympischen Spiele im Juli 2021 nicht sicher

Hoeneß: Nübel-Verpflichtung war "Glanztat" von Salihamidzic

Der Vertrag des DFB-Keepers läuft noch bis Sommer 2021. Zuletzt gelangen über Berichte der Bild und des Kicker angebliche Details über die Vertrags-Gespräche des 34-Jährigen mit den Bayern an die Öffentlichkeit. Der Torwart fordere demnach 20 Millionen Euro im Jahr und einen Fünfjahresvertrag. In der Bild am Sonntag dementierten Neuer und dessen Berater Thomas Kroth diese Zahlen zuletzt - Neuer gehe es statt um Geld um Wertschätzung, die er den noch "grundsätzlich" spüre. Ihn ärgere es jedoch, dass Inhalte der Vertragsgespräche an die Presse gelangt sind - ob mit wahren oder unwahren Details.