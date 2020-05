Vertragspoker zwischen Manuel Neuer und FC Bayern: Präsident Herbert Hainer spricht Klartext - "Wollen ihn weiter an uns binden"

Präsident Herbert Hainer vom FC Bayern München hat ein klares Bekenntnis zur erhofften Vertragsverlängerung mit Torhüter Manuel Neuer abgegeben. "Wir wollen ihn weiter an uns binden" , sagte Hainer in einem Kicker-Interview. Überzogene Gehaltsvorstellungen in den laufenden Verhandlungen sieht der 65-Jährige bei dem Weltklasse-Keeper nicht. "Ich habe ihn nie so erlebt. Und ich glaube nicht, dass es vermessen ist, wenn jemand seine Vorstellung vorträgt", erklärte Hainer.

Neuer verhandelt mit dem FC Bayern schon länger über eine Verlängerung seines Ende Juni 2021 auslaufenden Vertrags. Zuletzt gab es öffentlich deutliche Diskussionen um Gehaltsforderungen, mit denen Neuers Seite vermeintlich in die Gespräche gegangen war. Er habe rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt gefordert, berichtete die Bild. Zudem wolle er einen neuen Vertrag über fünf Jahre. Der 34-Jährige hatte danach in einem Interview der Bild am Sonntag beklagt, dass er die Diskretion früherer Zeiten vermisst habe. "Irritiert" zeigte er sich, dass Inhalte der Vertragsgespräche an die Öffentlichkeit gekommen seien. "Das kenne ich so nicht beim FC Bayern", sagte Neuer.