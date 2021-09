Bayern-Profi Marc Roca kommentiert Spekulationen um vorzeitigen Abgang: "Es wäre feige, aufzugeben"

Nachdem der erhoffte Durchbruch von Marc Roca in seinem ersten Jahr in der Bundesliga beim FC Bayern München ausblieb, wurde der 24-Jährige vermehrt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Ein vorzeitiger Abschied von den Münchenern, bei denen er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, sei für den Mittelfeldspieler aktuell jedoch kein Thema. "Ich habe nicht vor, jetzt zu wechseln", erklärte Roca im Interview mit der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo. "Ich fühle mich wohl bei Bayern, ich wachse und verbessere mich. Ich bin da, wo ich sein möchte und es wäre feige, aufzugeben." Anzeige

Der 7-malige spanische Nationalspieler, der bis zuletzt an einem Außenbandriss im Sprunggelenk laborierte, schickte für die neue Saison eine Kampfansage hinterher. "Ich war nicht einmal ein Jahr hier. Ich werde es noch einmal versuchen und mein Bestes geben", so Roca weiter. Davon, dass es in der neuen Spielzeit besser läuft, als in seinem ersten Jahr, ist er überzeugt. So profitiere er nun davon, dass er "viel stärker in der Umkleidekabine integriert" sei und inzwischen die "Sprache beherrsche".

Einen weiteren wesentlichen Faktor macht er in dem im Sommer von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig an die Säbener Straße gelotsten Trainer Julian Nagelsmann aus. "Jetzt fangen wir alle bei Null an und das ist die Chance für alle", erklärt Roca, der es erstmals wieder in den Champions-League-Kader der Bayern für das am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) anstehende Spiel gegen den FC Barcelona schaffte. "Obwohl ich verletzt war, habe ich hart trainiert und gut gearbeitet."