Vom Fehleinkauf zum Leistungsträger: Marc Roca erklärt seinen Durchbruch beim FC Bayern

Mancherorts galt Marc Roca bereits als Fehleinkauf. Neun Millionen Euro hatte der FC Bayern im Oktober 2020 für den zentralen Mittelfeldspieler an Espanyol Barcelona überwiesen - als wirkliche Verstärkung entpuppte sich der Spanier aber zunächst nicht. Angesichts der bärenstarken Konkurrenz auf seiner Position reichte es für Roca in den ersten Monaten in München aber nur für ein paar Kurzeinsätze. Doch mit wachsender Personalnot zum Ende des vergangenen Jahres wurde der 25-Jährige plötzlich wichtig. Beim 5:0 beim VfB Stuttgart im Dezember schaffte er es erstmals in die Startelf und spielte sich dort fest. Roca erklärt, wie es zur Wende kam.

Die Partie beim VfB sei "ein wichtiges Spiel" für ihn gewesen, berichtet er in einem Kicker-Interview: "Ich stand erstmals in der Startelf, die Mannschaft machte ein tolles Spiel, ich fühlte mich wohl auf dem Platz und war sehr zufrieden. Generell gibt es aber nicht den Moment, in dem ein Chip eingelegt wird. Es geht nur über das permanente Trainieren, Arbeiten, Sich-Verbessern." Ein wichtiger Baustein für den Aufschwung: Trainer Julian Nagelsmann.

"Ich habe generell eine sehr gute Kommunikation mit ihm, das ist immer wichtig, um sich gegenseitig zu verstehen und einzubringen. Er erklärte mir, wo und wie ich mich verbessern und der Mannschaft helfen kann", sagt Roca: "Nagelsmann ist ein Trainer, der stets sehr gut den Gegner analysiert, das hilft uns Spielern sehr. Für mich ist es eine Ehre, unter ihm trainieren und spielen zu können, er ist für meine Entwicklung sehr wichtig."



Der Mittelfeldspieler gesteht aber auch, dass die Zeit vor seinem Durchbruch auch ein Geduldsspiel war. "Natürlich möchte man am liebsten gleich spielen, wenn man zu einem neuen Klub kommt. Aber manche Dinge benötigen eben ihre Zeit. Ich bin in einem der besten Klubs der Welt. Es war für mich 2020 ein großer Schritt, aber ich bin sehr zufrieden, hier zu sein", sagt er: "Natürlich waren schwierige Momente dabei, man möchte am liebsten sofort spielen, auf sich aufmerksam machen, sich innerhalb der Mannschaft wichtig fühlen. Aber zu keinem Zeitpunkt habe ich die Hoffnung oder das Vertrauen in mich selbst verloren oder die Lust, zu lernen und dem Trainer zu zeigen, dass ich der Mannschaft helfen kann."