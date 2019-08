Kommt Marc Roca zum FC Bayern? Berater: "Wechsel weiter möglich"

Trotz der jüngsten Verpflichtungen von Philippe Coutinho und Michael Cuisance könnte die Transferplanung beim FC Bayern noch nicht abgeschlossen sein. Jüngst hieß es , dass Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidic auf Wunsch von Niko Kovac noch nach einem klassischen Sechser für das defensive Mittelfeld sucht. Ein passender Kandidat dafür war in dieser Transferperiode bereits Thema : Spaniens U21-Europameister Marc Roca. Und dessen Berater schürt jetzt gegenüber Sky die Gerüchte um seinen Schützling: "Nach wie vor sind sehr große europäische Klubs an Marc interessiert. Ein Wechsel ist weiter möglich, aber auch ein Verbleib bei Espanyol ist. Wir haben noch über eine Woche Zeit."

Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v. l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen. ©

Schlägt der FC Bayern bei Roca zu? "Gibt Dinge im Leben, über die verhandelt man nicht"

Ob der Wechsel zustande kommt, könnte indes auch von Renato Sanches abhängen . Der Portugiese war bereits in der Vergangenheit unzufrieden mit seiner Rolle beim Deutschen Rekordmeister. Nach dem 2:2 beim Bundesliga-Start gegen Hertha BSC kritisierte er Trainer Kovac deswegen erneut öffentlich und soll dafür eine saftige Geldstrafe erhalten haben. Nun beschäftigt sich offenbar der französische Vizemeister OSC Lille damit, den Mittelfeldspieler zu verpflichten.

Roca spielt bereits seit seiner Jugend für Espanyol und stieg beim katalanischen Klub zuletzt zum aktuellen Leistungsträger auf. In der vergangenen Saison in der Primera Division stand er gar in 35 von 38 möglichen Liga-Partien auf dem Platz. Beim Titel-Gewinn bei der U21-Europameisterschaft war der 1,84-Meter-Mann zuletzt ebenfalls eine unverzichtbare Stütze.