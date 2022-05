Bericht: Mittelfeldspieler Marc Roca will den FC Bayern verlassen – Noch keine konkreten Anfragen

Ersatzspieler Marc Roca will den FC Bayern München nach Informationen des Kicker im Sommer verlassen. Wie das Fachmagazin am Donnerstag berichtete, strebt der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Wechsel an. Dies hat der Kicker nach eigenen Angaben aus dem Umfeld Rocas erfahren. Konkrete Anfragen für den Spanier würden aktuell noch nicht vorliegen.

