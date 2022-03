Ex-Bayern-Star Mario Gomez zur Gehaltsdebatte: "Durchschnittsspieler" in der Bundesliga "total überbezahlt"

Mit Blick auf die Vertragsdebatte um die Bayern-Stars um Robert Lewandowski hat Mario Gomez die Gehaltsstruktur im Profifußball kritisiert. "Durchschnittsspieler" seien in der Bundesliga "total überbezahlt, wenn man so hört, was da für Summen fließen", sagte der ehemalige Bayern-Profi und Torschützenkönig am Sonntag dem TV-Sender Bild.

