Rummenigge räumt ein: FC Bayern hat BVB beim Transfer von Mario Götze "gar nicht kontaktiert"

Rummenigge erklärt, warum der Wechsel öffentlich wurde: "Mario musste bei seinem Klausel ein Datum berücksichtigen und den BVB auch offiziell informieren (...) Dann hat er Jürgen Klopp auch noch den letzten K.o. gegeben, als er ihm sagte, dass er mit Pep Guardiola arbeiten möchte." Die Wunsch-Ehe erwies sich nicht unbedingt als zufriedenstellend - Götze und Guardiola passten nicht wirklich zusammen. "Pep Guardiola war fachlich einer der besten Trainer, eine enorme Bereicherung. Ich hatte aber das Gefühl, dass er nur in dem Raster denkt und den Menschen und das Drumherum außen vor lässt. Die Empathie war nicht so ausgeprägt", sagte Götze in der DAZN-Dokumentation "Being Mario Götze".