Hansi Flick dementiert Interesse des FC Bayern an Mario Götze: "Aktuell keine Option"

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Mario Götze zurück zum FC Bayern München können wohl zu den Akten gelegt werden. Nachdem am Mittwoch bekannt geworden war, dass FCB-Trainer Hansi Flick in der vergangenen Woche mit dem Weltmeister telefonierte und intern für eine Verpflichtung des 28-Jährigen geworben habe , dementierte der Coach, dass Götze ein Thema an der Säbener Straße ist.

Der Ex-Dortmunder habe "seine Qualität im Strafraum", erklärte der 55-Jährige am Rande des Abschlusstrainings vor dem UEFA-Supercup am Donnerstag gegen den FC Sevilla bei Sky. "Aktuell ist es für uns keine Option. Das muss man so stehen lassen." Flick räumte ein, in der vergangenen Woche mit Götze telefoniert zu haben. "Das ist richtig", erklärte der langjährige Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, der an der Seite von Götze 2014 in Brasilien Weltmeister wurde. "Ich telefoniere auch mit anderen Spielern, die ich von der Nationalmannschaft kenne. (...) Ich habe mit vielen Spielern Kontakt."