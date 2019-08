Bericht: FC Bayern verzichtet auf Transfer-Angebot für Mario Mandzukic

Der FC Bayern plant für die kommende Saison mit dem bestehenden Kader und wird offenbar auf ein Transfer-Angebot für Stürmer Mario Mandzukic verzichten . Wie die Bild am frühen Sonntagnachmittag berichtete, habe sich der deutsche Rekordmeister dazu entschlossen, keine weiteren Bemühungen in eine Verpflichtung des 33-Jährigen von Juventus Turin zu investieren. Dies bestätigt die Aussagen von Präsident Uli Hoeneß , der den Kader am Samstag als "komplett und gut aufgestellt" bezeichnet hatte .

Ein Transfer von Mandzukic war bei den Münchnern auf Vorschlag von Niko Kovac diskutiert worden. Der Trainer, der mit dem Stürmer bereits in seiner Zeit als kroatischer Nationalcoach (2013 bis 2015) zusammenarbeitete, hätte den Routinier gern als Backup für Top-Torjäger Robert Lewandowski geholt. Nach Bild-Angaben soll Juventus für den bis 2021 gebundenen Mandzukic rund zehn Millionen Euro Ablöse gefordert haben. Am Ende winkte Bayern ab.

Mandzukic spielte bereits zwischen 2012 und 2014 in München und war in der Bundesliga zuvor für den VfL Wolfsburg aktiv. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte das Interesse des Doublegewinners an einer Rückholaktion zuletzt nicht dementiert. "Darüber kann ich nicht reden, denn er ist ein Spieler von Juventus Turin", sagte der Manager: "Er ist sicherlich mein Freund, wir haben zusammen in Wolfsburg gespielt.“ Auch Mandzukic soll zu einem erneuten Engagement in München bereit gewesen sein.