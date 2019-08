Stefan Effenberg: Mit Mario Mandzukic kann Bayern die Champions League gewinnen - Zweifel an Coutinho

Stefan Effenberg legt dem FC Bayern eine Verpflichtung von Stürmer Mario Mandzukic ans Herz und stellt mit Blick auf den Kroaten eine kühne These auf. In seiner Kolumne für t-online.de lobt der Ex-Nationalspieler die Münchner zunächst für den "herausragenden" Transfer von Ivan Perisic, dann stellte er den Fans für den Fall eines Mandzukic-Deals den ganz großen sportlichen Coup in Aussicht: "Mandzukic wäre der zweite absolute Spitzentransfer, der den FC Bayern sogar sofort wieder dahin bringen würde, wo er hinwill. In die Spitzengruppe in Europa. Bayern hätte plötzlich wieder eine Chance auf den Sieg in der Champions League – und wir bräuchten nicht mehr über Leroy Sané oder Timo Werner zu sprechen."