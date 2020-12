Mark van Bommel kritisiert Zeit von Jürgen Klinsmann beim FC Bayern: "Hatten keine Prinzipien"

Von 2006 bis 2011 spielte Mark van Bommel für den FC Bayern, die wohl bitterste Saison war jene unter Jürgen Klinsmann. Nun erinnert sich der Niederländer an diese Zeit. Er äußert viel Kritik an Klinsmann, hat unter ihm aber auch Lehren für seine Trainer-Laufbahn gezogen - die er gern in der Bundesliga fortsetzen will.