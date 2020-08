"Wie eine Maschine": Hitzfeld lobt Bayern nach Final-Einzug – Scholl warnt: "Kann nach hinten losgehen"

Der FC Bayern steht zum ersten Mal seit 2013 im Finale der Champions League - und könnte zum dritten Mal seit der Jahrtausendwende den Henkelpott nach München holen. Nach dem 3:0 im Halbfinale gegen Olympique Lyon wartet im Endspiel nun der deutsche Trainer Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain . Eine große Hürde für den FCB - aus Sicht von Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld aber keineswegs unüberwindbar. Der 71-Jährige sieht die Bayern am Sonntag in einer besseren Ausgangslage. man sei "leichter Favorit".

Nach d en Erfolgen gegen Barcelona (8:2) und Lyon (3:0) seien die Bayern in einer überzeugenden Verfassung, glaubt der Ex-Coach, der mit dem Klub 2001 die Königsklasse gewinnen konnte. "Die Bayern spielen wie eine Maschine, überragend", befand Hitzfeld im Gespräch mit dem Kicker. Die Mannschaft zeichne derzeit insbesondere ihr "großes Selbstbewusstsein" aus. Das hebt auch Mehmet Scholl hervor, der unter Hitzfeld vor 19 Jahren beim Triumph im Kader des FCB stand. Der Rekordmeister werde gegen Paris sein Spiel "durchdrücken", sagte der Ex-Nationalspieler der Bild: "Ich nehme an, sie werden sich das nicht nehmen lassen."

Allerdings habe PSG eine andere Qualität als Lyon. "Wenn die Bayern wieder mit der Vorgabe ins Spiel gehen wie sie zuletzt gespielt haben, dann kann es gut gehen, es kann aber auch nach hinten losgehen" , erklärte Scholl. "Das Spiel, das so erfolgreich ist und einmal nicht zu 100 Prozent überzeugt hat, jetzt über den Haufen zu werfen, wäre aber völlig verkehrt und das werden sie auch nicht machen." Stattdessen werde es um Kleinigkeiten gehen. Flick hatte unmittelbar nach dem vor allem defensiv bisweilen wackeligen Sieg gegen Lyon eine "andere Organisation der Defensive" für das Endspiel angekündigt.

Aus Sicht von Scholl können vor allem zwei Spieler den Bayern Schaden zufügen: die kongenialen Angreifer Neymar und Kylian Mbappé. Der Brasilianer sei "fußballerisch herausragend", "wahnsinnig schnell" und "giftig", beschrieb der Europameister von 1996. Für ihn ist Neymar "eine herausragende Figur im Weltfußball" - der die Spitze seines Leistungsvermögens noch nicht erreicht habe. "Bei Neymar geht immer noch mehr; genauso wie bei Ronaldo oder Messi. Diese Spieler machen die Würze aus im Fußball", so Scholl. "Es gibt immer so Einzelkönner, die nochmal einen Tick über der großen internationalen Klasse sind." Ähnliches gelte für Mbappé: "Der Junge ist richtig explodiert in den letzten Jahren." Gemeinsam mit dem wiedererstarken Angel di Maria sei das Trio für den FC Bayern nur schwer zu verteidigen. Scholl: "Das sind schon drei Kaliber vorn, die muss man erstmal kontrollieren können."