FC Bayern "Maß aller Dinge": Für wen Bundestrainer Hansi Flick der Titel-Gewinn besonders freut

Bundestrainer Hansi Flick hat dem FC Bayern nach dem Gewinn der zehnten Meisterschaft in Serie zu einem "herausragenden Erfolg" gratuliert. "Der FC Bayern ist zum wiederholten Mal das Maß aller Dinge in der Bundesliga", sagte Flick einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zufolge. "Besonders freue ich mich für meinen Trainerkollegen Julian Nagelsmann, seinen Stab und unsere Nationalspieler. Die deutsche Meisterschaft ist der ehrlichste Titel und die Basis für weitere Erfolge."

Die Münchner hatten ihren insgesamt 32. Meistertitel durch ein 3:1 gegen Borussia Dortmund vorzeitig perfekt gemacht. Auch die beiden Nationalspieler Serge Gnabry und Jamal Musiala trafen am Samstagabend. "Jeder Titelgewinn gibt Selbstvertrauen – und hoffentlich für unsere Nationalspieler auch Rückenwind für die anstehenden Aufgaben in der Nations League sowie als Höhepunkt bei der WM in Katar", sagte Flick.