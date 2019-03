Bayern-Star Mats Hummels glaub fest an weiteres Gespräch mit Bundestrainer Joachim Löw

Es waren die ersten beiden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nach der Ausmusterung der drei Ex-Weltmeister Jérôme Boateng (30 Jahre), Mats Hummels (30) und Thomas Müller (29), die in den vergangenen zwei Wochen für hitzige Debatten sorgte. Bundestrainer Joachim Löw will eine stark verjüngte Mannschaft zur Europameisterschaft 2020 führen. "Die Entscheidungen waren für mich alternativlos", bekräftigte der DFB-Chefcoach. Dennoch hofft zumindest Mats Hummels auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft.

"Ich bin erst 30, ich werde noch ziemlich lange Fußball spielen. Es ist nicht vorhersehbar, was im Fußball passiert. Ich bin neugierig, was noch kommt", sagte Hummels im Interview mit der Sport Bild. Der Verteidiger absolvierte zwischen 2010 und 2018 insgesamt 70 Länderspiele und wurde 2014 Weltmeister. Die Europameisterschaft hätte er gerne auch noch gewonnen. Doch das sei eher unwahrscheinlich, wie der Bayern-Star erklärt: "2020 wird’s schwierig. 2024 bin ich wohl zu alt. Aber: Fußball ist nicht planbar. Der Nationalspieler Mats Hummels ist in meinem Kopf erst einmal zur Seite geschoben, aber er ist nicht ganz hinten in die Ecke in den Schrank gepackt, wo man ihn nie mehr findet."

Internationale Pressestimmen: Jogi Löw wirft Müller, Hummels und Boateng aus dem DFB-Team Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng ereilt das gleiche Schicksal: Die drei Weltmeister des FC Bayern gehören nicht mehr zum DFB-Team. Der SPORTBUZZER zeigt, wie die internationale Presse darauf reagiert. ©

Anzeige

Löw hatte vor knapp drei Wochen den Ex-Weltmeistern Müller, Hummels und Boateng überraschend mitgeteilt, dass er künftig nicht mehr mit ihnen im Nationalteam plane. Auf ein weiteres Gespräch mit dem Bundestrainer hofft Hummels. Bisher habe es nach der Aussortierung aber noch keinen Kontakt zu Löw gegeben. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Bundestrainer und ich uns noch austauschen werden", sagt der 30-Jährige, der Teile der Löw-Agumentation sogar verstehen könne.

Hummels: "Vor den Kopf gestoßen"

Hummels´ ersten Reaktionen nach der Bekanntgabe seien natürlich nicht positiv gewesen. "Ich war gewissermaßen vor den Kopf gestoßen und wusste nicht so richtig, was da gerade passiert ist. Ich hatte natürlich im Kopf, dass irgendetwas in diese Richtung passieren kann, da die Umbruch­-Forderungen nach der WM riesengroß waren", erklärt der Verteidiger. Danach seien die Spiele nicht so schlecht wie die Ergebnisse. "Zudem haben die letzten Partien im Verein nicht dazu beigetragen, dass ich diese Art der Ausmusterung jetzt erwartet hätte", so Hummels.

Mehr anzeigen

ANZEIGE: #GABFAF-T-Shirt plus gratis Gymbag! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.