Matthäus warnt FC Bayern vor Hummels-Transfer zum BVB: "Stärken direkten Konkurrenten"

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

Matthäus versteht möglichen Hummels-Transfer zum BVB nicht

Nach der Ausbootung aus der Nationalmannschaft durch Bundestrainer Joachim Löw Anfang März spielte Hummels eine starke Rückrunde, war laut Kicker sogar notenbester Innenverteidiger der zweiten Saisonhälfte. Matthäus zieht einen direkten Zusammenhang zwischen Leistungssteigerung und DFB-Aus und sagt: "Für mich spielt er viel besser, seit er nicht mehr in der Nationalelf ist." Nachdem er in der Hinrunde auch beim FCB noch oft Ersatz war, spielte Hummels in der Rückrunde fast immer - zum Leidwesen von Teamkollege Jerome Boateng, der ebenfalls mit einem Sommer-Transfer liebäugelt.