FC Bayern: Bericht - Das könnte das Hummels-Beben für Jerome Boateng bedeuten

Das war Hummels in der vergangenen Saison ebenso wenig wie sein Mitspieler Jerome Boateng, für den der potenzielle Verkauf Hummels laut Bild unmittelbare Folgen haben könnte. Denn ein möglicher Abgang Boatengs dürfte wegen seines Mitspielers erstmal vom Tisch sein. Denn auch der zweite Abwehr-Weltmeister von 2014 wollte eigentlich weg vom FCB. Hummels und Boateng - die jüngste Entwicklung der beiden 30-Jährigen ist durchaus vergleichbar. Beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft wurde beiden von jüngeren Kollegen der Rang abgelaufen.

Hoeneß legte Boateng bei der Meisterfeier einen Wechsel nahe

Das gipfelte in der Aussortierung durch Bundestrainer Joachim Löw beim DFB - und einem Platz auf der Bank in München. Während in der Vorrunde Hummels oftmals derjenige war, der zuschauen musste, saß Boateng in der Rückrunde häufiger draußen. Beide waren darüber nicht glücklich.