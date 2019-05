Mats Hummels spricht über Situation beim FC Bayern: "Ich gucke immer, was passiert"

Mats Hummels und der FC Bayern München - das war in diesem Jahr nicht immer eine ganz leichte Beziehung. Vor allem in der Hinrunde fand der Weltmeister sich immer wieder auf der Ersatzbank wieder , weil Trainer Niko Kovac mit seinem neuen Abwehrchef Niklas Süle und Jerome Boateng noch zwei weitere Innenverteidiger von Startelf-Format im Kader hat. Das führte beim ehemaligen Dortmunder auch zu Frust. Im Dezember hieß es, der Ex-Nationalspieler würde mit einem Wechsel liebäugeln.

Diese Phase scheint beim Abwehrspieler längst vergessen - wenngleich er die Option eines Transfers nicht gänzlich ausschließen will. "Ich schaue mir das Ganze an und gucke immer, was passiert und was der Verein plant", sagte Hummels dem Kicker. "Wenn der Verein sagt, er baut voll und ganz auf mich, ist alles in Ordnung." Ob der FCB aber wirklich Hummels als Stammspieler für die kommende Saison vorsieht, ist offen.