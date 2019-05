Bericht: Max Kruse nach Werder-Aus Transfer-Kandidat beim FC Bayern

Was für Kruse spricht: Im Vergleich zu anderen Profis wie Timo Werner und Luka Jovic wäre der Ex-Gladbacher für kleines Geld zu haben. Der 31-Jährige ist ablösefrei und dürfte auch in Sachen Gehalt kein Problem für die prall gefüllten FCB-Kassen darstellen. Und: Lewandowski hat sich mehrfach gegen einen starken Konkurrenten im Sturmzentrum ausgesprochen, der polnische Torjäger will am liebsten jedes Spiel machen. Kruse kann man die Rolle eines klaren Backups wohl eher schmackhaft machen als Werner oder Jovic, die am Beginn ihrer Karrieren stehen.