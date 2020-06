Meisterschaft, Abstieg, Aufstieg: Diese Entscheidungen können am Bundesliga-Wochenende fallen

Vielleicht befindet sich der Champagner schon auf dem Weg in die Kühlung: Die Spitzenreiter der ersten beiden deutschen Fußball-Ligen könnten am kommenden Wochenende schon die Korken knallen lassen. Der FC Bayern München steht unmittelbar vor dem Gewinn der achten deutschen Meisterschaft in Folge, Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld nach elfjähriger Abstinenz vor der Rückkehr in die Bundesliga. Andernorts könnte sich das Erstliga-Abenteuer drei Spieltage vor dem Saisonende schon erledigt haben. Bielefelds ostwestfälischer Nachbar SC Paderborn steht unmittelbar vor dem Abstieg. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die möglichen Entscheidungen des Wochenendes.

Meisterschaft Dass der FC Bayern in dieser Saison den insgesamt 30. Meistertitel einfahren, steht wohl unverrückbar fest. Die einzig offene Frage: Wann küren sich Kapitän Manuel Neuer & Co. zum Champion? Vielleicht schon am Samstag. Vorausssetzungen: Ein Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach und eine Niederlage des Tabellenzweiten Borussia Dortmund bei Fortuna Düsseldorf. Die Münchner werden beim Anpfiff ihres Spiels wissen, ob der Titel bereits am Samstag drin ist. Der BVB muss schon um 15.30 Uhr ran. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 18.30 Uhr.

Champions League Vier Teams, drei Plätze: Wer spielt neben dem bereits qualifizierten FC Bayern in der kommenden Saison in der Champions League? Zumindest Borussia Dortmund könnte das Ticket schon am Samstag lösen. Gewinnt der BVB bei Fortuna Düsseldorf und verliert Borussia Mönchengladbach beim FC Bayern, wäre die Königsklassen-Teilnahme der Westfalen gesichert. Sollte Gladbach wenigstens einen Punkt in München holen, können die Dortmunder am Sonntag erneut hoffen - auf einen Patzer von Bayer Leverkusen bei Schalke 04.

Abstieg Ähnlich erwartbar wie der Titelgewinn der Bayern ist der Abstieg der Paderborner. Auch hier stellt sich wohl lediglich die Frage nach dem Zeitpunkt. Sollte Schlusslicht SCP am Samstag gegen den Tabellenvorletzten Werder Bremen nicht gewinnen und Düsseldorf zeitgleich gegen den BVB drei Punkte einfahren, wäre die Zweitklassigkeit der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart besiegelt.

