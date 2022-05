Hoeneß glaubt nicht an Titel-Angriff von Dortmund oder Leipzig: "Warum sollen sie es nächstes Jahr schaffen?"

Ehrenpräsident Uli Hoeneß glaubt nicht an ein Ende der Dominanz des FC Bayern München in der Bundesliga. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk antwortete der 70-Jährige auf die Frage, ob Borussia Dortmund mit Neuzugängen wie dem ablösefrei aus München kommenden Niklas Süle und auch RB Leipzig in der kommenden Saison wieder näher an den Rekordmeister heranrücken könnten, kurz und knackig: "Das versuchen sie jetzt zehn Jahre lang. Warum sollen sie es nächstes Jahr schaffen?" Die Bayern hatten vor einer Woche den zehnten Titelgewinn nacheinander mit einem 3:1 im Topspiel gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund vorzeitig perfekt gemacht.

