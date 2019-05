Internationale Pressestimmen zum 29. Meistertitel des FC Bayern: "Party im Fotofinish"

„Es war Wahnsinn. Heute feiern wir alle zusammen und nächste Woche setzen wir noch einen drauf“ , rief Robben am Stadionmikrofon. Ribéry versagte bei seiner Liebeserklärung an die Fans die Stimme. „Dankeschön für alles. Es war eine tolle Zeit“ , sagte der ergriffene Franzose und vergoss Tränen.

Mit Torfestival zum Titel

Die Stars jubelten auf dem Rasen mit ihren Familien. „We are the champions“ schallte es durch die Arena, in der sich der FC Bayern beim emotionalen Abschied der Torschützen Ribéry und Robben zum siebten Mal am Stück zum Meister krönte. Beim Torfestival gegen Frankfurt standen die souveränen Münchner am Samstag zu jedem Zeitpunkt des Titel-Fernduells mit Borussia Dortmund an der Tabellenspitze. Der 2:0-Sieg des BVB bei Borussia Mönchengladbach war vergebens.