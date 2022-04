Zwischen Champions-League-Frust und Meister-Lust: Bayern nach Sieg in Bielefeld "immer noch enttäuscht"

Am Ende einer schweren Fußballwoche hatte Julian Nagelsmann gute Laune und verspürte Vorfreude. "Wichtig für uns, dass wir jetzt dieses Matchballspiel zu Hause haben gegen Dortmund", sagte der Trainer des FC Bayern München. "Das ist schon eine gute Fügung, die es nicht so oft gibt. Da freuen wir uns drauf." Dank des 3:0-Erfolgs gegen Arminia Bielefeld können die Bayern mit einem Sieg im Bundesliga-Gipfeltreffen mit dem BVB ihre zehnte deutsche Meisterschaft in Serie perfekt machen.

Anzeige